39.98 / 40.65 39.74 / 40.88
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Яблучне повидло: ідеальне для тостів та млинців на сніданок

22:30 11 листопада 2022
Яблучне повидло

Повидло люблять і дорослі, і діти за його ніжний смак та аромат. А приготувати смаколик не так і складно, як здається.

Рецептом приготування яблучного повидла з «ФАКТАМИ» поділилася продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва, яка вже пропонувала приготувати пряне печиво на гречаному меду.

-Особливість цього рецепта в тому, що повидло виходить густе і не надто солодке, -- говорить Анжела Норбоєва. — Воно ідеальне до млинців на сніданок, а також для тостів з вершковим сиром. Рецепт такий.

Яблучне повидло

— 3 кг яблук, 1,3 кг цукру.

— Яблука помити, порізати на скибочки, видалити серединку, шкурку не знімати. Взяти каструлю з товстим дном і кришкою. На дно налити 50 г води, викласти яблука і варити 30 хвилин. Перемішати яблука і варити ще 30 хвилин, потім занурювальним блендером зробити однорідне пюре, всипати цукор і варити 45−60 хвилин, помішуючи. Каструлю треба прикрити кришкою, але не повністю.

Розкласти в стерилізовані банки, закрити кришками.

Смачного!

Нагадаємо ще один рецепт від пані Анжели — трубочки з м’ясом і овечим сиром.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Ані Лорак із дочкою Софією

«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

Дзеркальна дата 11.11.2022

Що не можна робити в «небезпечну» дзеркальну дату 11.11.2022 та як правильно загадувати бажання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту