Яблучне повидло: ідеальне для тостів та млинців на сніданок
Повидло люблять і дорослі, і діти за його ніжний смак та аромат. А приготувати смаколик не так і складно, як здається.
Рецептом приготування яблучного повидла з «ФАКТАМИ» поділилася продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва, яка вже пропонувала приготувати пряне печиво на гречаному меду.
-Особливість цього рецепта в тому, що повидло виходить густе і не надто солодке, -- говорить Анжела Норбоєва. — Воно ідеальне до млинців на сніданок, а також для тостів з вершковим сиром. Рецепт такий.
Яблучне повидло
— 3 кг яблук, 1,3 кг цукру.
— Яблука помити, порізати на скибочки, видалити серединку, шкурку не знімати. Взяти каструлю з товстим дном і кришкою. На дно налити 50 г води, викласти яблука і варити 30 хвилин. Перемішати яблука і варити ще 30 хвилин, потім занурювальним блендером зробити однорідне пюре, всипати цукор і варити 45−60 хвилин, помішуючи. Каструлю треба прикрити кришкою, але не повністю.
Розкласти в стерилізовані банки, закрити кришками.
Смачного!
Нагадаємо ще один рецепт від пані Анжели — трубочки з м’ясом і овечим сиром.
Фото з альбому Анжели Норбоєвої68
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram