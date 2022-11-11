Навіщо кидати сніг у теплицю взимку: не кожен знає цю хитрість (відео)

Багато городників вважають, що після осінньої обробки ґрунту за зиму всі шкідники в теплиці гинуть. Але це не зовсім так. За низької температури земля у теплиці без вологи перетворюється на твердий камінь. І такі умови згубно вплинуть як на шкідників, так й на корисні мікроорганізми.

Досвідчені городники вважають, що взимку у теплиці потрібний сніг. А ті, хто не дотримується такої думки, у новому сезоні стикається з проблемою зниження врожайності.

Сніг у теплицю можна заносити у січні, коли земля промерзне. Для цього тиждень потрібно тримати двері у теплицю відчиненими.

Сніг стане своєрідним настилом й запобігатиме подальшому промерзанню ґрунту. Весною, коли прийде тепло, сніг буде танути й зволожувати ґрунт. Грунт буде пухкий, добре зволожений й врожайний.

Але деякі власники теплиць припускаються однієї помилки. Вони намагаються занести сніг у теплицю у грудні та закрити щільно двері.

На той час земля ще не промерзла й залишаються бактерії. Сніг не довго лежатиме й розтане, дасть більше конденсату, і з'явиться ще більше шкідливих бактерій.

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