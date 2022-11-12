Коли і на якому каналі дивитися онлайн «Динамо» — «Колос»: розклад трансляцій матчів 13 туру УПЛ

У неділю, 13 листопада, стартує 13-й тур чемпіонату України з футболу. У перший ігровий день заплановано одразу п'ять поєдинків за участю всіх команд з топ-шістки.

У Минаї «Ворскла» пройде випробування лідером «Дніпром-1», безпрограшна серія якого в УПЛ після перемоги над «Колосом» (3:1) налічує 17 зустрічей, а «Олександрія» після осічки на полі «Динамо» (1:3) прийме на рідному стадіоні «Ніка» «Верес». Голландський наставник «Зорі» Патрік ван Леувен на «Арені Львів» спробує відібрати очки у свого колишнього клубу — «Шахтаря», у структурі якого він працював у 2006--2013 роках, зокрема, директором академії.

«Динамо» після трьох перемог поспіль прийме на своїй клубній арені імені Валерія Лобановського ковалівський «Колос», який після того, як у грудні 2020-го відібрав у «біло-синіх» два очки у столиці (2:2), програв команді Мірчі Луческу два останні матчі чемпіонату України із загальним рахунком 0:10 (0:3 — у Ковалівці та 0:7 у Києві).

У майбутній зустрічі букмекери також віддають перевагу динамівцям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу гранда приймає з коефіцієнтом 1,33, на нічию — 4,90, на виграш колективу з Ковалівки — 10,50.

І, нарешті, завершиться ігровий день зустріччю «Металіст 1925» — «Інгулець», яку прийме столичний «Олімпійський».

У понеділок, 14 листопада, відбудуться ще три поєдинки туру. В Ужгороді «Металіст» прийме «Кривбас», «Чорноморець» та «Львів» після довгоочікуваних перемог у минулому турі зіграють в Одесі, а невдахи 12-го туру «Рух» та «Минай» з'ясують стосунки на «Арені Львів».

Чемпіонат України. 13-й тур

13 листопада (неділя)

«Ворскла» — «Дніпро-1» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Олександрія» — «Верес» 13:00 Setanta Sports +

«Шахтар» — «Зоря» 15:00 Setanta Sports +

«Динамо» — «Колос» 15:00 «2+2»

«Металіст 1925» — «Інгулець» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

14 листопада (понеділок)

«Металіст» — «Кривбас» 13:00 УНІАН

«Чорноморець» — «Львів» 14:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Рух» — Минай" 15:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 31 очко (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (10);

3. «Зоря» — 22 (11);

4. «Олександрія» — 20 (10);

5. «Динамо» — 19 (10);

6. «Верес» — 17 (12);

7. «Колос» — 15 (11);

8. «Металіст» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. «Рух» — 11 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (11);

12. «Львів» — 9 (11);

13. «Кривбас» — 9 (11);

14. «Минай» — 9 (11);

15. «Інгулець» — 7 (10);

16. «Чорноморець» — 6 (11).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Данило Сікан («Шахтар»); 6 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, а «Дніпро-1» — опонента в Лізі конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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