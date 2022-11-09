Ювілейний успіх «Шахтаря» та переможний хет-трик Довбика: відеоогляди матчів УПЛ

У середу, 9 листопада, на двох стадіонах у Львові та на арені в Ковалівці відбулися чергові матчі 12-го туру української прем'єр-ліги, які завершилися пізніше ніж було заплановано через повітряну тривогу практично на всій території нашої країни.

Чемпіонат України. 12-й тур

9 листопада (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Мудрик, 30, з пенальті, Криськів, 65). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар»: П'ятов, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козик, 89), Степаненко (Назарина, 65), Судаков (Петряк, 65), Криськів, Бондаренко, Мудрик (Очеретько, 89), Траоре (Сікан, 73).

Команда Ігора Йовічевіча після розгрому «Інгульця» (3:0) з П'ятовим у воротах відсвяткувала черговий успіх у прем'єр-лізі та продовжила переслідування лідера. У поєдинку на «Арені Львів» донеччани здолали команду свого колишнього воротаря Юрія Вірта «Верес», який цього сезону ще не виграв жодної домашньої зустрічі (за чотирьох перемог на полях суперників!) Три очки та 280-у перемогу в УПЛ «оранжево-чорним» принесли п'ятий у сезоні точний удар Мудрика та гол Криськіва.

«Колос» (Ковалівка) — «Дніпро-1» — 1:3 (Мілько, 31, з пенальті — Довбик, 5, з пенальті, 36, 77). Юніорські склади — 3:1.

Команда Олександра Кучера, яка дізналася суперника в 1/16 фіналу Ліги конференцій, продовжила свою переможну ходу в УПЛ. Хет-трик форварда збірної України Довбика, який обігнав з 9 м'ячами у бомбардирських перегонах динамівця Буяльського, допоміг «Дніпру-1» не лише зміцнити лідерство в чемпіонаті України, а й продовжити свою серію без поразок у прем'єр-лізі до рекордних в історії клубу 17 матчів (16 виграшів та 1 нічия).

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Капіч, 50, з пенальті). На 7-й хвилині Хомченовський («Кривбас») не реалізував пенальті, на 29-й — вилучений Понедєльнік («Кривбас»), на 39-й — Сефері та на 54-й — Марлісон (обидва — «Ворскла»). Юніорські склади — 0:4.

Вже в дебюті зустрічі на львівському стадіоні «Україна» підопічні Юрія Вернидуба втратили чудовий шанс повести у рахунку, не реалізувавши пенальті. Причому голкіпер «Ворскли» Різник не лише парирував удар Хомченовського з «позначки», а й добивання гравця «Кривбаса». Біда, як відомо, сама не ходить, і на 29-й хвилині криворіжці пережили ще один удар долі: за грубий фол проти Юрченка пряму червону картку отримав півзахисник «Кривбаса» Понедєльник, який залишив свою команду у меншості.

Втім, у нерівних складах команди відіграли лише 10 хвилин: на 39-й хвилині з поля був вилучений албанський форвард «Ворскли» Сефері. Це ще що! У грі «10 на 10» «Кривбас» забив, як виявилося, переможний м'яч зі ще одного призначеного арбітром Романовим пенальті, який реалізував боснієць Капіч. А на 54-й хвилині рефері з Дніпра показав третю (!) у поєдинку червону картку — бразильцю Марлісону, який навмисне вдарив суперника по нозі.

8 листопада (вівторок)

«Інгулець» (Петрове) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Марусич, 44). На 52-й хвилині Русин («Зоря») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:5.

«Металіст» (Харків) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 52-й хвилині вилучений Шершень («Металіст 1925»), а на 90+4-й — Ралюченко («Металіст»). Юніорські склади — 0:4.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 31 очко (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (10);

3. «Зоря» — 22 (11);

4. «Олександрія» — 20 (9);

5. «Верес» — 17 (12);

6. «Динамо» — 16 (9);

7. «Колос» — 15 (11);

8. «Металіст» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 14 (12);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Металіст 1925» — 11 (11);

12. «Минай» — 9 (10);

13. «Кривбас» — 9 (11);

14. «Інгулець» — 7 (10);

15. «Львів» — 6 (10);

16. «Чорноморець» — 3 (10).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Михайло Мудрик («Шахтар»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Андрій Цуріков (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»).

У 12-му турі української прем'єр-ліги 10 листопада зіграють: «Минай» — «Чорноморець», «Львів» — «Рух», «Динамо» — «Олександрія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Фото ФК «Шахтар»

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