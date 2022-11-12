39.99 / 40.65 39.77 / 40.90
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Перевірка із врученням повісток: чоловікам-переселенцям готують «сюрприз»

11:37 12 листопада 2022
Перевірка із врученням повісток

В Україні під час анонсованих перевірок ВПО чоловікам у майбутньому можуть вручати повістки. Про таку можливість повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

На запитання журналіста, чи можуть перевірки пов’язувати з військовим обліком він відповів, що на даний час це не пов’язані процеси, проте Мінсоцполтики працює, щоб вирішити це питання.

«Ми працюємо над цим питання, оскільки є певні обовязки у певних категорій нашого населення. Зокрема, якщо ми говоримо про чоловіків у віці від 18 до 60 років, то такі чоловіки мають перебувати на обліку в територіальному центрі комплектування», — заявив Музиченко.

Як писали «ФАКТИ», переселенці можуть позбутися щомісячної допомоги у разі переїзду. У Мінсоцполітики роз'яснили, як цього уникнути.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак із дочкою Софією

«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Гороскоп

Небезпечна зарозумілість Овнів, непередбачені витрати у Раків та несподіваний сюрпіз для Риб: гороскоп на 12 листопада 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту