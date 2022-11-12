Перевірка із врученням повісток: чоловікам-переселенцям готують «сюрприз»

В Україні під час анонсованих перевірок ВПО чоловікам у майбутньому можуть вручати повістки. Про таку можливість повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

На запитання журналіста, чи можуть перевірки пов’язувати з військовим обліком він відповів, що на даний час це не пов’язані процеси, проте Мінсоцполтики працює, щоб вирішити це питання.

«Ми працюємо над цим питання, оскільки є певні обовязки у певних категорій нашого населення. Зокрема, якщо ми говоримо про чоловіків у віці від 18 до 60 років, то такі чоловіки мають перебувати на обліку в територіальному центрі комплектування», — заявив Музиченко.

Як писали «ФАКТИ», переселенці можуть позбутися щомісячної допомоги у разі переїзду. У Мінсоцполітики роз'яснили, як цього уникнути.

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