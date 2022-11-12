«Яка різниця, в якій амуніції гинути, тож навіщо платити більше?»: стало відомо про нові наративи російської влади
Губернатор Орловської області рф Андрій Кличков, коментуючи скарги мобілізованих на неякісне екіпірування, відповів, що «вони можуть купити собі інше власним коштом». Про ставлення до мобілізованих рашистів йдеться у телеграм-каналі «Запретное мнение».
«Якщо комусь не подобається, ну, купуйте самі. Загалом, скажіть спасибі, що хоча б іржаві автомати й порвану форму видали — могли ж і голими з палицями-копалками в окопи загнати», — так заявив очільник Орловської області мобілізованим.
Путінська елітка навіть не намагається зображати турботу про свою окупаційну армію. Для неї вона складається з безликого гарматного м'яса, яке не шкода, від слова зовсім. Яка різниця, в якій амуніції гинути, а раз так, то навіщо платити більше? Нічого особистого, тільки бізнес.
Кремль робить ставку на кількість: потрібно якомога більше солдатів і ракет, а якої вони будуть якості — його не цікавить. До речі, для «спростування» скарг мобілізованих на жахливе ставлення з боку командування, були відзняті постановчі ролики, в яких одягнені у військову форму люди з «замазаними» обличчями за одним і тим самим шаблоном називають все «українськими фейками». Мовляв, незадоволені звільнилися 2 тижні тому й одразу ж вступили в СБУ".
То ж, як кажуть, втрат немає, всі щасливі, триває взяття Києва за 3 дні, все, як і раніше, йде за планом. І, головне, жодної паніки.
Нагадаємо, у Чуваській республіці мобілізовані, яких влада «кинула» на гроші, влаштували справжній бунт.498
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