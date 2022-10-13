Проблема є у кожної третьої людини: лікар пояснив, як розпізнати хронічний больовий розлад

На хронічний соматоформний больовий розлад (коли симптоми викликані не конкретним захворюванням, а психічним станом, зокрема депресією) частіше страждають жінки, а взагалі ця проблема стосується 30% людей. Як пояснює невролог та психотерапевт Євген Скрипник, пов"язаний хронічний біль зі зниженням дофаміну в головному мозку:

«Зокрема, зниження його рівня в таламусі, який збирає інформацію від сенсорних систем організму і передає в кору великих півкуль. І внаслідок зниження дофаміну він сприймає інформацію від больових рецепторів (шкіри, внутрішніх органів, м"язів, суглобів) неправильно, тобто зменшується поріг больової чутливості. І всі відчуття, які йдуть до таламуса, сприймаються як больові, і він ці відчуття передає в кору великих півкуль. Провідною скаргою є наполеглива, болісна, психічно гнітюча біль в будь-якій частині тіла, яка триває не менше 6 місяців і яку не можна пояснити фізіологічним процесом або соматичним розладом. Біль неможливо купірувати анальгетиками. Водночас багато хто з пацієнтів піддається непотрібному і часто небезпечному лікуванню. І дійсно людина відчуває біль, але причиною болю є не соматична патологія, а психіка.

Часто виникає хронічний біль в суглобах, в ділянці спини (біль в поперековій ділянці хребта тощо), в ділянці живота, хронічний тазовий біль (біль в ділянці статевих органів, прямої кишки), фіброміалгії, ком в горлі, біль в ділянці обличчя, затерпання, біль чи підвищена чутливість в кінчиках пальців, біль та печіння шкіри, головний біль, біль в різних частинах тіла. Люди тривалий час обстежуються і не можуть знайти причини таких больових відчуттів. Вони обмежують себе в їжі, постійно знаходяться на різних дієтах, роблять безліч досліджень, але патології не виявляють. І на фоні болю є тривожність, дратівливість, порушення сну, емоційна лабільність тощо. Часто при хронічному соматоформному больовому розладі, наприклад обличчя, лікують тривалий термін невралгію трійчастого нерва, при болях в ділянці малого таза, лікують цистит, неіснуючій простатит тощо".

Тому, додає Євген Скрипник, якщо спостерігаються больові, неприємні відчуття в тілі й лікарі не можуть знайти причини, слід звернутись до психіатра або психотерапевта. Адже розлад успішно лікується антидепресантами з протибольовими властивостями та психотерапією.

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