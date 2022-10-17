«Жодні БАДи проблему не вирішать»: що потрібно знати про соматоформний розлад

На прийомі у лікаря-невролога Давида Щербини часто бувають пацієнти, яким інші спеціалісти діагностують неіснуючу вегето-судинну дистонію. За його словами, мова йде про соматоформний розлад, суть якого найчастіше в наявності в пацієнта тривоги або депресії.

«Серед скарг — тривога, апатія, панічні атаки, безсоння (які в абсолютній більшості не потребують жодних дообстежень, тому що є самою суттю тривожно-депресивних розладів), — говорить Давид Щербина. — Бувають і менш очевидні: болі в ділянці серця, тахікардія, відчуття нестачі повітря, запаморочення (ніби п'яний), відчуття «туману в голові», складнощі концентрації та уваги, порушення пам'яті, розлади травлення\болі в ШКТ, оніміння в різних частинах тіла, пітливість долонь і стоп, відчуття «клубка в горлі», загальна слабкість і підвищена стомлюваність, хронічні м'язові болі.

Великою помилкою, на яку натрапляє багато хто, є накрутити пацієнта ще більше, ніж він сам накручений, спрямовуючи його в нескінченний кругообіг обстежень. Так відбувається зазвичай тому, що скарги пацієнта викликають сумніви у лікаря стосовно можливих органічних причин (і це нормально, часто причина не очевидна і може бути серйозним захворюванням). Ненормальним є нескінченність цих обстежень на тлі очевидних для соматоформного розладу скарг, коли лікар не впевнений у своєму діагнозі та йде не простим шляхом логіки та здорового глузду, а намагається виключити все, що спадає на думку, «стріляючи» аналізами та обстеженнями на всі боки та по всіх деревах, які тільки бачить. Це відбувається зазвичай через роздробленість та несистемність знань. У таких випадках, за незначних скарг, іноді достатньо пояснити пацієнтові доброякісну природу його відчуттів (якщо вони виникли нещодавно), порекомендувати більше займатися спортом і не зациклюватися на хворобі".

За словами фахівця, у запущених ситуаціях, коли скарги заважають жити повноцінним життям, тривають довго і не минають, виражена супутня депресія або тривога, адекватне лікування — це правильний підбір антидепресанту.

«Іноді до схеми лікування можуть додаватися антиконвульсанти або нейролептики. Але основний препарат у 99% - саме антидепресант на термін від 6 місяців. Також ефективною може бути психотерапія. Жодні БАДи та ноотропи проблему не вирішать, хоча ефект плацебо, звісно, працює».

Раніше лікар Давид Щербина розповідав про про небезпеку «туману в голові».

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