Салат «Жіноча слабкість»: закохує чоловіків та жінок з першої ложки
Жоден святковий стіл не обходиться без салатів. У знайомі вже рецепти салатів часто вносять якесь нововведення, щоб страва заграла новими фарбами та відтінками смаку.
Ніжний та м'який салат «Жіноча слабкість» відмінно підійде для свята. У ньому всі компоненти чудово поєднуються між собою.
Продукти
Сьомга слабосолона 200 г
Яйце куряче 3 шт
Огірок 2 шт
Плавлений сирок 3 шт
Майонез 150 г
Сіль за смаком
Чорний мелений перець — до смаку
Основний продукт — слабосолона сьомга, але також можна взяти іншу червону рибу — форель, лосось.
Плавлені сирки за бажання можна замінити твердим сиром, але саме завдяки м'яким сиркам салат виходить повітряним і ніжним, просто тане в роті. Для свіжості та соковитості до страви додається свіжий огірок.
Інгредієнти викладаються шарами, верхній шар завжди червона риба, вона робить салат яскравим та вишуканим.
Приготування:
Два плавлені сирки натерти на великій тертці, викласти в кільце нижнім шаром, змастити майонезом, розрівняти ложкою. Один сирок залишити для верхнього шару.
Один свіжий огірок нарізати тонкими смужками, викласти на плавлений сир, зверху зробити сітку з майонезу, присипати меленим перцем і сіллю.
Яйця зварити круто, охолодити та очистити. Жовток та білок натерти на великій тертці, укласти наступним шаром, змастити майонезом.
Огірок також нашаткувати тонкою соломкою, викласти на яєчну стружку.
Наступний шар — подрібнений плавлений сир, сітка з майонезу, прянощі.
Сьомгу нарізати на невеликі шматочки, викласти верхнім шаром. Салат поставити в холодильник на 15 хвилин для охолодження. Щоб верхній шар не обвітрився, салат краще прикрити харчовою плівкою.
Перед подачею на сьомзі зробити тонку сітку з майонезу.
Цей салат можна приготувати трохи в іншому виконанні. Основою його буде печінка.
Продукти :
Печінка — 400 гр
Цибуля — 2 шт
Морква — 2 шт
Часник — 2 зубчики
Соєвий соус — 40 мл
Петрушка
Огірок солоний — 2 шт
Гірчиця — 1 год.
Майонез — 2 ст.
Чорний мелений перець
Масло рослинне
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