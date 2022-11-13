Салат «Жіноча слабкість»: закохує чоловіків та жінок з першої ложки

Жоден святковий стіл не обходиться без салатів. У знайомі вже рецепти салатів часто вносять якесь нововведення, щоб страва заграла новими фарбами та відтінками смаку.

Ніжний та м'який салат «Жіноча слабкість» відмінно підійде для свята. У ньому всі компоненти чудово поєднуються між собою.

Продукти

Сьомга слабосолона 200 г

Яйце куряче 3 шт

Огірок 2 шт

Плавлений сирок 3 шт

Майонез 150 г

Сіль за смаком

Чорний мелений перець — до смаку



Основний продукт — слабосолона сьомга, але також можна взяти іншу червону рибу — форель, лосось.

Плавлені сирки за бажання можна замінити твердим сиром, але саме завдяки м'яким сиркам салат виходить повітряним і ніжним, просто тане в роті. Для свіжості та соковитості до страви додається свіжий огірок. Інгредієнти викладаються шарами, верхній шар завжди червона риба, вона робить салат яскравим та вишуканим.



Приготування:

Два плавлені сирки натерти на великій тертці, викласти в кільце нижнім шаром, змастити майонезом, розрівняти ложкою. Один сирок залишити для верхнього шару. Один свіжий огірок нарізати тонкими смужками, викласти на плавлений сир, зверху зробити сітку з майонезу, присипати меленим перцем і сіллю. Яйця зварити круто, охолодити та очистити. Жовток та білок натерти на великій тертці, укласти наступним шаром, змастити майонезом. Огірок також нашаткувати тонкою соломкою, викласти на яєчну стружку. Наступний шар — подрібнений плавлений сир, сітка з майонезу, прянощі. Сьомгу нарізати на невеликі шматочки, викласти верхнім шаром. Салат поставити в холодильник на 15 хвилин для охолодження. Щоб верхній шар не обвітрився, салат краще прикрити харчовою плівкою. Перед подачею на сьомзі зробити тонку сітку з майонезу. Цей салат можна приготувати трохи в іншому виконанні. Основою його буде печінка. Продукти :

Печінка — 400 гр

Цибуля — 2 шт

Морква — 2 шт

Часник — 2 зубчики

Соєвий соус — 40 мл

Петрушка

Огірок солоний — 2 шт

Гірчиця — 1 год.

Майонез — 2 ст.

Чорний мелений перець

Масло рослинне

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