«Про холестерин забудете назавжди»: готуємо відвар з лікарської рослини

Надлишок холестерину в організмі людини приводить до утворення жовчних каменів та відкладенню його на стінках судин, порушенню обміну речовин. В середньому холестерин в районі 200мг/дл крові. При підвищенні цих показників є ризик інфаркту, а якщо ж загальний холестерин нижче 150, то виникає ризик смерті від раку печінки, легеневих хвороб та інсульту. За словами фітотерапевта Андрія Пашова, фрукти, овочі, цільне зерно, бобові чудово знижують рівень холестерину.

«Зверніть увагу на гінкго білоба, — радить лікар. — Відвар сухих листків (15 г сировини на 200 мл води, кип’ятити 3 хв. настояти 10 хв). Пити тричі на день по 1/3 склянки при склерозі судин мозку у людей похилого віку, венозній недостатності ніг, варикозному розширенню вен. Випивайте 3 склянки чаю з гінкго білоба щодня. Це допоможе вберегти стінки артерій від запалення та утворення шкідливого окисленого холестерину».

Також фітотерапевт радить включити до свого меню грейпфрут. Він має антисклеротичні та тонізуючі властивості, пектин, який міститься в мілких волокнистих перетинках часточок, може знижувати вміст холестерину в крові та відкривати закорковані артерії.

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