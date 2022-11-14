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Мінімум часу для приготування і максимум смаку: ароматні рогалики до кави

22:30 14 листопада 2022
рогалики

Рецептів рогаликів безліч, навіть є рогалики на гарбузовому тісті. У цьому рецепті можна використовувати будь-яку начинку: мак, варене згущене молоко, густе варення, джем, шматочки сухофруктів. Кулінарка Оксана Пліска використовує посічені волоські горіхи із варенням з пелюсток троянди. Або ж можете взагалі готувати рогалики і без начинки, й вийде теж дуже смачно.

Інгредієнти:

  • 200 г пшеничного борошна
  • 200 г кукурудзяного борошна
  • 1 пакетик сухих дріжджів (7 г)
  • 200 г вершкового масла (жирність не менше 82%)
  • 150 г сметани (жирність не менше 20%)
  • 1 жовток
  • 1 ст.л. цукрової пудри
  • Цукрова пудра для обсипки готових рогаликів

Приготування:

Змішати два види борошна, дрібку солі, цукрову пудру. Розім'яти суміш із маслом до стану крупки. У сметану всипати дріжджі і жовток. Об’єднати дві суміші і замісити тісто, розділити на 4 рівні частини і залишити у прохолодному місці на 1 годину.

Кожну частину тіста розкачати у круг (товщина до 3 мм), поділити на 12 трикутників, на кожен викласти ½ ч.л. начинки і сформувати рогалики. Випікати при 180 °C хвилин 25 до легкого рум'янцю.

Нагадаємо рецепт надзвичайно смачних галицьких рогаликів.

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