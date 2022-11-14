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Події

Вирушив на концерт до кобзона: засуджений за вбивство експоліцейський з росії загинув в Україні

20:30 14 листопада 2022
Російський вбивця

Як повідомляє рашистське видання «Брянські новини», в Україні загинув колишній місцевий поліцейський Денис Терехов, який раніше був засуджений за вбивство. За наявними відомостями, колишній офіцер поліції замість того, щоб рубати дрова та гнути спину у верстатів, записався добровольцем, кілька місяців тому йому надали таку можливість й випустили з тюрми. У нього вже був досвід участі в бойових діях. Тепер прийшла звістка, що він загинув. Родички колишнього поліцейського вирушили на впізнання тіла до Воронежа.

Поліцейський-вбивця ліквідований ЗСУ

За даними російських ЗМІ 13 серпня 2019 року в селищі Локоть п'яний заступник начальника Брасівського відділу поліції Денис Терехов побив 17-річного Івана Вахрушина. Підліток впав у кому, переніс надскладні операції, проте 31 серпня пішов із життя, так і не прийшовши до тями.

Правоохоронця Дениса Терехова звільнили наступного дня після трагедії. Його звинуватили у смерті Івана Вахрушина, а також у нанесенні двом іншим потерпілим із хуліганських спонукань побоїв та інших насильницьких дій, що заподіяли фізичний біль. На слідстві та в суді Терехов не визнав себе винним у заподіянні смерті юнакові. Брасівський райсуд призначив йому покарання у вигляді 13 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. На користь батьків загиблого підлітка з експоліцейського було стягнуто компенсацію моральної шкоди в розмірі 1,5 мільйона рублів, на користь кожного з інших потерпілих — по 50 тисяч рублів. Крім того, вбивцю позбавили звання «майор поліції».

Нагадаємо інтерв’ю Романа Цимбалюка «ФАКТАМ»: «Слово „Херсон“ у російській політиці довго буде забороненим. „Х…р“ можна буде говорити, „сон“ також, а разом — ні».

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