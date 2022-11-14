«Відлущуйте шкіру періодично»: лікарка розповіла, як боротись з тріщинами на п’ятах

Тріщини на п'яті — поширена проблема шкіри стоп. У більшості випадків вона не викликає дискомфорту окрім естетичного, проте деколи тріщини бувають болючі та кровоточать. Чому загрубіває та тріскається шкіра на п’ятках — розповіла дерматологиня Катерина Бакіко.

«Схильність до утворення тріщин може бути обумовлена особливостями шкіри людей, які мають суху шкіру, екзему, псоріаз та інші дерматологічні хвороби, внутрішні хвороби- цукровий діабет, гіпотиреоз та ін. Також сприяє надмірна вага, незручне взуття, тривале стояння, особливо на твердій підлозі, відкрите взуття, оскільки воно не забезпечує підтримки для утримання жирової подушечки під стопою, тривала ходьба босоніж, сухий клімат, агресивне мило, гаряча вода.

Вдома раджу використовувати зволожуючі креми та мазі/вазелін для стоп, які будуть пом’якшувати тверду шкіру. Найкращі з такими інгредієнтами: саліцилова кислота, сечовина, альфа-гідроксикислоти (амлактин), ізомерат сахариду. Нанесіть бальзам для п’ят або вазелін вранці, щоб підвищити еластичність шкіри перед початком дня. Якщо ваш крем пече — слід замінити його або обрати разом з лікарем. Зволожуйте шкіру п’ят кремом 2−3 рази на день і робіть це постійно.

Якщо є тріщини, які кровоточать, промивайте їх з милом та дезінфікуйте для попередження інфікування. Відлущуйте шкіру періодично. Для цього потримайте ноги в теплій мильній воді до 20 хвилин, використовуйте пемзу, мочалку для ніг або спеціальну абразивну терточку, щоб видалити тверду товсту шкіру. Обробляйте шкіру обережно. Витріть ноги насухо. Нанесіть на уражену ділянку бальзам для п’ят або густий зволожуючий крем/вазелін. Одягніть шкарпетки, можна на ніч".

Взуття, пояснює лікарка, теж грає роль, оберіть зручне, на широкому каблуці. Уникайте відкритого та тісного взуття, шльопанців.

«Не займайтесь самолікуванням та оглядайте ваші стопи щодня. Уникайте тривалого стояння, схрещення ніг при сидінні. Носіть якісні шкарпетки, силіконові ортопедичні вставки. Пийте достатньо рідини. Ви також можете накласти рідкий пластир на тріщини, щоб заклеїти рану та запобігти інфікуванню чи подальшому утворенню тріщин. Рідкий бинт — хороший варіант для лікування глибоких тріщин на п’ятах, які можуть кровоточити. У разі серйозних тріщин на п’ятах може знадобитися візит до лікаря».

Нагадаємо, раніше дерматологиня Катерина Бакіко давала поради щодо лікування акне.

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