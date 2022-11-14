«Кривбас» у густому тумані вирвав перемогу в «Металіста»: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 14 листопада, трьома поєдинками в Ужгороді, Одесі та Львові завершилася ігрова програма 13-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 13-й тур

14 листопада (понеділок)

«Металіст» (Харків) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:1 (Н. Волошин, 73). Юніорські склади — 5:3.

Ще минулого сезону команди виступали в першій лізі, а в нинішньому, вже у вищому дивізіоні, не дуже тішать результатами своїх уболівальників. У підсумку в поєдинку, в якому моменти забити були в обох команд, незважаючи на густий туман, що огорнув Ужгород, усе вирішив єдиний гол номінальних гостей у середині другого тайму, що продовжило серію «Металіста» без перемог уже до п'яти матчів.

«Чорноморець» (Одеса) — «Львів» — 2:0 (Єрмаков, 67, Войтихівський, 80). Юніорські склади — 1:1.

«Чорноморець» лише минулого туру здобув першу перемогу в сезоні, але на цьому зупинятися не став та обіграв «Львів». Ця перемога стала не лише 40-ю для Романа Григорчука на посаді головного тренера «моряків», а й дозволила одеситам нарешті залишити останнє місце в турнірній таблиці.

«Рух» (Львів) — «Минай» — 1:1 (Климчук, 23, з пенальті — Трубочкін, 63). Юніорські склади — 3:0.

У «західному» дербі «Рух» відкрив рахунок у середині першого тайму завдяки реалізованому пенальті, але після перерви не зміг утримати мінімальної переваги й у підсумку дозволив «Минаю» перервати триматчеву програшну серію.

13 листопада (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0 . На 68-й хвилині вилучений Попов («Динамо»). Юніорські склади — 3:1.

«Динамо»: Бущан, Вівчаренко (Дубінчак, 65), Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв (Сирота, 70), Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65), Циганков, Бєсєдін (Гармаш, 46).

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Бондаренко, 13, Бондар, 64 — Кирюханцев, 45, Булеца, 46). Юніорські склади — 5:0.

«Шахтар»: Трубін, Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Криськів (Назарина, 59), Судаков, Бондаренко, Мудрик, Траоре (Сікан, 59).

«Ворскла» (Полтава) — «Дніпро-1» — 1:1 (Кравець, 67 — Піхальонок, 24). Юніорські склади — 2:0.

«Олександрія» — «Верес» (Рівне) — 3:2 (Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 — М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1). Юніорські склади — 2:0.

«Металіст 1925» (Харків) — «Інгулець» (Петрово) — 2:1 (Р. Русин, 40, Безуглий, 79 — Козак, 23). Юніорські склади — 1:2.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Зоря» — 23 (12);

4. «Олександрія» — 23 (11);

5. «Динамо» — 20 (11);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (12);

9. «Ворскла» — 15 (13);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12).

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (11);

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков («Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, а «Дніпро-1» — опонента в Лізі конференцій.

Фото ФК «Металіст»

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