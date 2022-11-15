В Україні зростають ціни на продукти: які товари подорожчають найближчим часом

Після подорожчання комунальних послуг на українців чекатиме ще й збільшення цінників на продовольство. За прогнозами, що їх зробили у Всеукраїнській Аграрній Раді, в першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.

«У звʼязку із відключеннями електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, за рахунок чого об'єм продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10−15% залежно від категорії», — розповів 24 каналу заступник голови ВАР Денис Марчук.

Виключенням може стати хіба що улюблена українцями гречана крупа, ціни на яку ближчим часом мають ще зменшитися (падіння почалося з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду).

Тож, за словами Дениса Марчука, вже найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка має коштувати в роздріб близько 60−55 гривень за кілограм.

Що ж до моживості виникнення дефіциту на якісь продукти харчування, то тут все залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Водночас аграрії застерігають українців від пророкування штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли про стрімке подорожчання популярних серед українців овочів. Також вже відомо, скільки коштуватиме цього року найпопулярніший новорічний салат.

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