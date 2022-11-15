«Більшість рішень приймає особисто путін»: експерт про російський режим

Російський режим, очільник якого дуже боїться замаху або перевороту, за останні місяці став ще більш одноосібним. Про це заявив Міхал Потоцький, журналіст видання Dziennik Gazeta Prawna та автор книг про Україну, в інтерв'ю на радіо RMF24.

«Реальна роль міністра закордонних справ росії сергія лаврова стала ще більш обмеженою», — додав він.

Коментуючи повідомлення про нібито госпіталізацію глави російської дипломатії на Балі, де проходить саміт G20, журналіст зізнався, що навіть якщо підтвердиться поганий стан здоров'я лаврова і його знімуть з посади, то це ні нащо не вплине. Тому що, пояснив Потоцький, російський режим виключає колективні рішення

«Більшість рішень приймає особисто володимир путін, а реальна роль лаврова стала вкрай обмеженою. За всіма ознаками він є лише виокремленням певної частини російської держави, яка в будь-який момент може бути замінена на будь-кого», — вважає журналіст.

На запитання ведучого про те, чи справді в оточенні путіна лунає критика на його адресу і чи це може вплинути на стан речей, Міхал Потоцький зазначив, що «десь там, на верхах російської влади, або серед людей, які мають певний вплив на верхівку, є певне бродіння, воно очевидне і все частіше виходить назовні в найменш очікуваних ситуаціях».

«Все частіше і частіше деякі люди, які завдяки війні або після початку вторгнення отримали певний вплив, вдаються до такої тактики», — вважає Потоцький. В цьому контексті він згадав конфлікт керівника «вагнерівців» пригожина з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим, якого ототожнюють з володимиром путіним.

«Це свідчить про те, що в росії йде підкилимна війна. Але це ще не свідчить про те, що якась значна або значуща частина російської еліти починає гру проти путіна. Я не думаю, що це ще той момент, коли можна висувати тезу про те, що путін втрачає контроль над ситуацією. Для цього однозначно зарано», — відзначив журналіст.

За словами Міхала Потоцького, росія, яка останнім часом не досягла жодних успіхів у війні в Україні, після зими знову спробує здійснити наступ. Однак атаки путінської армії не матимуть жодних шансів на успіх.

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