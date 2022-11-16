Гордон подав позов проти росії: чого вимагає журналіст

Український журналіст Дмитро Гордон, проти якого у рф відкрили справу та оголосили у розшук, подав позов проти росії, повідомляє інтернет-видання «ГОРДОН».

«Я подав до суду на державу росія. До Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Це сенсаційна новина, завдяки тобі я її зараз озвучую», — сказав він під час стриму з головною редакторкою видання «ГОРДОН» Олесею Бацман.

За його словами, країна-агресор застосувала до нього «небувалий комплекс заходів», яких не застосовувала до «жодного з українців за всю історію незалежної України».

«Вони відкрили кримінальну справу проти мене за трьома чи чотирма статтями, занесли мене до реєстру екстремістів і терористів, оголосили мене в розшук, вони мені зробили заочний арешт, вони мене оголосили „іноагентом“. Громадянина України — „іноагентом“! У них уже взагалі в голові нічого не лишилося. Ну те, що вони заборонили мої книжки на території росії — бери їх морока», — відзначив він.

Дмитро Гордон просить ЄСПЛ визнати неправомірним його кримінальне переслідування «за прямі, правдиві висловлювання про агресію росії проти України»: «Визнавши порушення Європейської конвенції з прав людини з боку росії, ЄСПЛ фактично підтвердить, що прямі, радикальні висловлювання українців на адресу росії є виправданими й допустимими з погляду міжнародного права».

А Олеся Бацман зазначила, що ця справа може створити прецедент, наголосивши на її важливості. Адже, суд може визнати радикальні, але правдиві висловлювання журналіста на адресу росії виправданими. Тоді будь-які висловлювання, які лунають від будь-якого жителя земної кулі в бік росії, із жорсткими оцінками (коли росіян називають «фашистами», «агресорами», «воєнними злочинцями»), міжнародне право визнає це правомірним й виправданим. На її думку, це надалі допоможе боротися із цензурою в соцмережах.

Дмитро Гордон розповів, що подав позов до 16 вересня, коли росія остаточно вийшла з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Він не сумнівається, що ЄСПЛ задовольнить його позов, «точно так, як Україна виграє цю війну».

Нагадаємо, що журналіст очолив рейтинг YouTube-блогерів, які створюють контент на військову тематику.

Фото зі сторінки Дмитра Гордона у соцмережах

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