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В Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком: на що звернути увагу людям без стажу

16:09 17 листопада 2022
посвідчення

Щоб оформити пенсію у 60 років у 2022 році людині потрібно мати 29 років стажу, а щоб вийти на пенсію у 60 років у 2023 році, пенсіонер повинен мати 30 років стажу.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме, аж до 2028 року.
У 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати стаж не менше 35 років.

Про це нагадує ТСН.

Людям, які не накопичили необхідної кількості стажу для виходу на пенсію у 60 років, доведеться працювати довше. За наявності не менше 20 років страхового стажу людина зможе вийти на пенсію у 63 роки. Ті, хто мають від 15 до 20 років стажу, можуть піти на заслужений відпочинок у 65 років.

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Українці, які досягли 65 років та мають 15 років страхового стажу, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, якщо після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим за прожитковий мінімум.

Проблему з нестачею страхового стажу можна вирішити добровільно сплачуючи внески до Пенсійного фонду. Можна також докупити недостатній стаж за ціною 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.

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