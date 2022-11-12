16 листопада 2022

Вперше ім'я героя сьогоднішньої історії я почув під час подорожі Домініканською Республікою. Балакучий гід дорогою в Санто-Домінго з гордістю згадав ім'я свого знаменитого земляка, якого знає вся Америка. А невдовзі прийшла сумна новина про нього. 20 жовтня 2014 року пішов із життя легендарний американський модельєр, «майстер вечірніх суконь» Оскар де ла Рента, людина, яка зробила помітний внесок не лише в американську, а й у світову модну індустрію. Крилата фраза багатьох кінозірок «На „Оскара“ одягнемося від Оскара» була присвячена саме йому.

Оскара де ла Ренту називали американським модельєром найповажнішого віку. На момент смерті йому було 82 роки, і практично до останніх днів він не припиняв творити. 2006 року у нього діагностували рак, але 2013 року було повідомлення про те, що курс лікування дав позитивні результати. Проте хвороба таки обірвала його життя.

Оскар де ла Рента був не тільки найстарішим американським модельєром, а й одним із найвідоміших і найпопулярніших. Сукні від де ла Ренти були своєрідним щасливим талісманом для тих, хто збирався на червону доріжку з нагоди номінації на «Оскар», тому кутюр'є славився «зоряною» клієнтурою, яку багато в чому набув і завдяки своїм двом шлюбам. Першою дружиною дизайнера стала француженка Франсуаза де Ланглад, а другою — американка Аннет Рід. Цікаво, що з ними обома Оскар познайомився на прийомах у герцогині та герцога Віндзорських.

Оскар де ла Рента був родом із Домініканської Республіки. Він з дитинства мріяв стати художником та відкрити свою галерею. Жага подорожей та бажання розвинути художній талант штовхнули майбутнього кутюр'є вирушити з дому без грошей та батьківської згоди назустріч своїй долі. І вже невдовзі він здобув художню освіту в Академії Мистецтв у Мадриді.

Шити сукні Оскар де ла Рента почав у 28 років. Тоді йому запропонували створити випускну сукню для дочки американського посла в Іспанії. Дівчина у вбранні від де ла Ренти потрапила на обкладинку журналу «Life», і після цього кар'єра модельєра була вирішена на багато років. Він працював спочатку в будинку моди «Балансіага», потім у паризькому «Ланвені», а 1963 повернувся до США і відкрив свій дім моди.

З самого початку творчість Оскара де ла Ренти була пов'язана з політикою. Невдовзі після створення сукні, що потрапила на обкладинку престижного журналу, дизайнер почав створювати вбрання для першої леді США. У його сукнях сяяло подружжя президентів Кеннеді, Рейгана, Клінтона, Буша. Вбрання від де ла Ренти носила і Мішель Обама.

Окрім приголомшливих жіночних і граціозних нарядів, які можна було побачити на голлівудських червоних доріжках, Оскар де ла Рента прославився ще й авторством терміна «жертва моди». Так знаменитий кутюр'є називав людей, які легко піддавалися впливу моди, нерідко вдаючись до крайнощів, що виходять за межі здорового глузду.

До кінця свого життя відомий майстер жіночих суконь не припиняв активно працювати. Останнім помітним успіхом дизайнера стало приголомшлива весільна сукня Амалі Аламуддін, другої дружини Джорджа Клуні, пошите де ла Рентою буквально перед смертю.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.