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Україна

росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки

10:37 18 листопада 2022
Уламок ракети

Під час ракетного удару по Україні 17 листопада, коли Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА «Шахед-136», одна з крилатих ракет (типу Х-55) мала блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини.

Як пише Defense Express, росіяни взяли ракету з ядерного арсеналу, зняли з неї ядерну боєголовку, поставили пусту «болванку» та запустили по Україні. Журналісти припускають, що таких ракет може бути і більше.
Зазначається, що зазвичай рашисти б'ють по нашій території ракетами типу Х-555 — це «неядерна» модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із «класичною» вибухівкою. Ці ракети відрізняються конструктивно. Через це, як припускає видання, зарядити в «ядерну» ракету неядерну боєголовку було неможливо.

Не виключено, що таким чином російські військові виконали наказ нанести масований удар в умовах, коли запас ракет вичерпується до позначки, критичної для Кремля.

Нагадаємо, що масований обстріл вівся з акваторії Чорного моря та з використанням тактичної авіації.

Фото с сайта https://defence-ua.com

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