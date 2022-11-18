Де і коли дивитися онлайн матч-відкриття чемпіонату світу з футболу в Катарі

У неділю, 20 листопада, стартує 22-й чемпіонат світу з футболу. Майбутній мундіаль стане унікальним, оскільки вперше в історії він пройде не в літню пору року, а його поєдинки прийме країна Близького Сходу — Катар.

У матчі-відкриття, що відбудеться в місті Ель-Хаур на стадіоні «Ель-Байт», здатному вмістити 60 тисяч глядачів, зустрінуться представники групи А — збірні Катару та Еквадору. Якщо для господарів цьогорічного турніру це дебютний виступ на мундіалях, то південноамериканці тричі брали участь у фінальних турнірах, дійшовши до 1/8 фіналу в 2006-му.

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають невелику перевагу представнику південноамериканського континенту. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Еквадору приймає з коефіцієнтом 2,48, на нічию — 3,10, на успіх Катару — 3,25.

І на цьому поєдинку можна непогано заробити. Якщо вірити британському журналісту Амджаду Таху, який має майже півмільйона підписників у Twitter, Катар уже «купив» собі перемогу в матчі-відкритті. За необхідний результат представники Еквадору (за інформацією джерела, вісім футболістів) отримали суму в розмірі 7,4 млн доларів, а сама гра завершиться з рахунком 1:0 на користь господарів з єдиним голом у другому таймі.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $ 7.4 million to lose the opener (1−0 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders затверджено this. We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome. The world should oppose FIFA corruption. @MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022

Чемпіонат світу з футболу. Матч-відкриття

20 листопада (неділя)

Катар - Еквадор 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

А за дві години до поєдинку розпочнеться церемонія відкриття 22-го за ліком мундіалю. Організатори тримають у секреті, хто виступить на заході. Відомо лише, що відома виконавиця Дуа Ліпа від виступу відмовилася через численні порушення прав людини та представників ЛГБТ у Катарі.

Dua Lipa clears rumors про реалізацію на здійсненні семінару з World Cup in Qatar.



'I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform [...] I look forward to visiting Qatar when it has fullfilled all the human rights pledges it made' pic.twitter.com/Ca7DA9H1bC - Pop Base (@PopBase) November 13, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФІФА запропонував «припинити вогонь» в Україні на час проведення чемпіонату світу та нарвався на жорстку відповідь.

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