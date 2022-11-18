В Америці стартували покази українського фільму «Клондайк»: номінанта на премію «Оскар»

У США стартували покази картини «Клондайк» — номінанта від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Спеціально для представлення картини до Лос-Анджелеса вилетіли режисер «Клондайку» Марина Єр Горбач та продюсер Мехмет Багадір Єр. Вони вирушили туди одразу після прем'єри фільму на міжнародному кінофестивалі у Стокгольмі.

— Я розумію, що живу у дуже активному режимі, — сказала Марина «ФАКТАМ». - І, чесно кажучи, вже боюся того часу, коли все це закінчиться. Нині для нас величезна честь представляти Україну в категорії закордонних фільмів «Оскара». І я із хвилюванням чекаю 21 грудня, коли стане відомо, хто потрапив у шорт-лист. Про це зараз усі наші думки та робота, яку ми проводитимемо з реклами нашої картини в Америці.

«Клондайк» — вже титулована картина. Вона — лауреат відомих кінофестивалів «Санденс» та «Берлінале». Події картини розгортаються у липні 2014 року на Донбасі під час катастрофи літака рейсу МН-17. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.

Кадр з фільму "Клондайк"

У головних ролях українські актори Оксана Черкашина та Сергій Шадрін. Марина Єр Горбач каже, що ідея картини у неї була повністю готова у 2016 році, але через проблеми з фінансуванням приступити до зйомок вдалося лише 2020-го. Робота над фільмом проходила на Одещині.

— Мені весь час здавалось, що ми запізнюємось, — зізнається Марина. — Ніби ми не встигли відбутись у чиїсь долі. Тому мені хотілося випустити фільм у світ якнайскоріше. Виявилось так, що наша картина про початок війни, яка зараз відбувається у всіх на очах.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі одружилася зірка «Клондайку» Оксана Черкашина.

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