Королеві краси з Криму відмовили у російському громадянстві через легендарну українську пісню

Переможниця конкурсу «Місіс королева краси — Крим» Ольга Валєєва, яку «влада» окупованого півострову оштрафувала за пісню «Ой, у лузі червона калина», не стане громадянкою росії.

Як повідомляють росЗМІ, МВС рф відхилило її заяву щодо набуття громадянства.

У росії відому українську пісню називають «гімном українських націоналістів». А сама Валєєва заявляла, мовляв, вона нічого не знала, а просто співала: «Я знати не знала, що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою! Й співали ми її без усіляких сенсів та підсенсів та символів! Просто заспівали українську пісню. Ми так думали, що це просто пісенька, яку знаємо давно».

Раніше в мережі з'явилося відео, яке було знято на весіллі в окупованому Бахчисараї, де люди танцювали під цю пісню.

Нагадаємо, що навесні цього року пісня Hey Hey Rise Up британського гурту Pink Floyd з вокалом українського артиста і на той час бійця тероборони Андрія Хливнюка очолила світові хіт-паради, посівши перші місця в чартах багатьох країн.

Фото зі сторінки Ольги Валєєвої

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