У п'ятницю, 18 листопада, стартує ігрова програма 14-го туру чемпіонату України з футболу.

Луганська «Зоря», яка відібрала очки у «Шахтаря» в попередньому турі, прийме в номінально домашньому матчі на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського «Олександрію». Переможець знову підніметься на третє місце, де напередодні опинилося київське «Динамо», обігравши «Інгулець» у перенесеному матчі 1-го туру.

У суботу ж, 19 листопада, на нас чекає центральний матч туру — в Ужгороді на стадіоні «Авангард» зійдуться лідери, «Дніпро-1» та «Шахтар». Цей поєдинок стане першим для Ігора Йовічевіча проти своєї колишньої команди, яку він залишив улітку з великим скандалом. До звітної гри команди підходять із вражаючими безпрограшними серіями — дніпряни не йдуть із поля переможеними у 18 останніх матчах, у «гірників» таких поєдинків 26.

Ось тільки якщо дивитися історію очного протистояння, то «Дніпро-1» не має особливих шансів — раніше команди провели між собою шість матчів, і в усіх перемогу святкував «Шахтар» із загальною різницею м'ячів 13:2.

У майбутньому поєдинку букмекери також віддають перевагу «гірникам». Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу команди Ігора Йовічевіча приймають із коефіцієнтом 2,10, на нічию — 3,45, на тріумф хлопців Олександра Кучера (який, до речі, захищав кольори донецького клубу з 2006-го по 2017-й) — 3,50.

Також цього ж дня в Ковалівці зіграють «Колос», який не знає перемог у трьох останніх поєдинках, та полтавська «Ворскла».

Чемпіонат України. 14-й тур

18 листопада (п'ятниця)

«Зоря» — «Олександрія» 13:00 УНІАН

19 листопада (субота)

«Дніпро-1» — «Шахтар» 13:00 УНІАН

«Колос» — «Ворскла» 14:00 Setanta Sports+, Youtube-канал Setanta Sports УПЛ

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 32 очки (12 матчів);

2. «Шахтар» — 27 (11);

3. «Динамо» — 23 (12);

4. «Зоря» — 23 (12);

5. «Олександрія» — 23 (11);

6. «Верес» — 17 (13);

7. «Колос» — 16 (12);

8. «Металіст» — 15 (12);

9. «Ворскла» — 15 (13);

11. «Металіст 1925» — 14 (12);

10. «Рух» — 12 (12);

12. «Кривбас» — 12 (12);

13. «Минай» — 10 (12);

14. «Чорноморець» — 9 (12);

15. «Львів» — 9 (11);

16. «Інгулець» — 7 (12).

Бомбардири: 9 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков («Олександрія»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Додамо, що у 14-му турі УПЛ буде зіграно наступні матчі: «Минай» — «Металіст», «Кривбас» — «Металіст 1925» (20 листопада); «Інгулець» — «Львів», «Верес» — «Динамо» (21 листопада). Зустріч «Рух» — «Чорноморець» перенесена на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста «Динамо» та збірної України Олександра Караваєва розповів про життя в окупованому Херсоні.

Фото СК «Дніпро-1»

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