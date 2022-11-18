Постраждав за довгий язик: у «Манчестер Юнайтед» вирішили долю Криштіану Роналду

Резонансне інтерв'ю п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, схоже, поставило хрест на його подальшій кар'єрі в «Манчестер Юнайтед».

За інформацією видання The Athletic, після критики на адресу керівництва та головного тренера «червоних дияволів» Еріка тен Хага португалець став персоною нон-грата в «МЮ», а наставник взагалі поставив умову, що після ЧС-2022 він не хоче бачити Криштіану ані в команді, ані на тренувальній базі.

Як зазначає джерело, клубні юристи вивчають можливість дострокового розірвання контракту із 37-річним Роналду. При цьому «червоні дияволи» вважають, що Криштіану порушив умови угоди, і не мають наміру виплачувати 19 млн доларів зарплати, яка йому належить до кінця літа 2023-го, а також будь-яку компенсацію. І задля цього готові йти навіть до суду.

Додамо, що цього сезону Роналду не був стабільним гравцем стартового складу «МЮ». У всіх турнірах португалець провів лише 16 матчів, у яких забив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду звинуватили у скупості по відношенню до родичів Джорджини Родрігес.

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