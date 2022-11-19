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Спорт

Легендарний російський боксер Валуєв отримав повістку та поскаржився в лікарні на кульгавість

9:02 19 листопада 2022
Ніколай Валуєв

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA росіянин Ніколай Валуєв, який розповів про свій невтішний діагноз, отримав повістку з військкомату Санкт-Петербурга, але вирішив уникнути походу до закладу.

Як повідомляє телеграм-канал «Мутко проти», нинішній депутат держдуми рф, який свого часу виграв 50 боїв на професійному рингу, звернувся до лікарні Москви, поскаржившись на болі в нозі, через які він нібито кульгає, і лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію. .

За інформацією телеграм-каналу Baza, повістка Валуєва не має жодного відношення до часткової мобілізації, оголошеної президентом росії володимиром путіним 21 вересня, оскільки була виписана ексбоксеру ще 15 вересня — але Ніколай так туди і не з'явився.

Примітно, що раніше Валуєв вихваляв рішення кремлівського фюрера оголосити часткову мобілізацію, назвавши його важливим, оскільки «лінія фронту в Україні є досить протяжною й контрактної російської армії для дій уздовж неї не вистачає».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіста збірної Росії Диніяра Білялетдінова налякала повістка з військкомату .

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