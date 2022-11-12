19 листопада 2022

Мені страшенно подобаються люди, які вміють не просто мріяти, а цілі, що ставлять перед собою, реалізації яких обов'язково домагаються. Навіть якщо до цього доводиться йти довго та непросто. Навіть долаючи одну перешкоду за іншою. Одним із таких людей цілком справедливо можна вважати відомого англійського актора Мартіна Джона Крістофера Фрімена, який нещодавно відзначив свій 50-річний ювілей.

Мартін Фрімен народився у невеликому містечку Олдершот, розташованому у графстві Хемпшир. Незважаючи на те, що Мартін навчався в Центральній школі сценічного мовлення та драматичного мистецтва в Лондоні і з 15 років грав у молодіжному театрі, актором він вирішив стати лише до 19 років. Саме у цьому віці він у 1997 році дебютував у детективному телесеріалі «Чисто англійське вбивство». Після цього йому ще довго довелося грати лише епізодичні ролі у фільмах.

Через невисокий зріст і досить простакуватих рис обличчя Фрімен ніколи не діставалися ролі героїв-коханців, але увагу критиків він все ж таки зумів до себе привернути після виконання головної ролі у фантастичному комедійному фільмі «Автостопом по галактиці», знятим за однойменним романом Дугласа Адамса.

Першу акторську нагороду, перемогу в BAFTA TV Awards у номінації «Найкращий актор другого плану», 40-річному Мартіну Фрімену принесла у 2011 році роль доктора Ватсона у серіалі «Шерлок». У такій же номінації Фрімен отримав 2014 року і престижну премію «Еммі», телевізійний аналог «Оскара». До речі, роль у серіалі «Шерлок» Фрімен міг і не отримати. Коли він прямував на проби, у нього вкрали гаманець. Переживаючи, Мартін так рознервувався на пробах, що практично їх «завалив», проте якимось дивом роль все ж таки дісталася саме йому.

У продовженні серіалу ВВС «Шерлок» у 2014 році Фрімен знімався вже зі своєю дружиною та матір'ю його двох дітей Амандою Аббінгтон. У серіалі Мартін зіграв доктора Ватсона, а Аманда — Мері, дружину Ватсона.

Зоряним часом на великих кіноекранах стала для Фрімена роль молодого Більбо Беггінса в кінотрилогії «Хоббіт», заснованої на книзі Джона Толкіна «Хоббіт, або Туди і назад». У фільмі розказано події, що передували подіям трилогії «Володар кілець». Перший фільм трилогії «Хоббіт: Несподівана подорож» побив рекорд фільму «Володар кілець: Повернення короля», зібравши в день прем'єри 37,5 млн дол, і приніс актору в 2013 році нагороду кінопремії «Імперія» в номінації «Кращий актор». Другий фільм трилогії «Хоббіт: Пустош Смауга» приніс Фрімену у 2014 році нагороду MTV Movie Awards у номінації «Кращий герой».

Мартін відомий своєю невибагливістю у повсякденному житті. Він вегетаріанець і, за його зізнанням, віддає перевагу простим нехитрим стравам. Він не водить машину і дуже рідко «зависає» в соцмережах, воліючи вільний час проводити з сім'єю.

«Мій характер, — зізнається Фрімен, — прагне до крайнощів. Для мене все або дуже чорне, або дуже біле … Мені важко було б жити з самим собою».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.