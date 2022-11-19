В Україні ліквідували ще 420 окупантів

Минулої доби ворог, який не припиняє наступальних дій на Донбасі, втратив ще 450 своїх військових. Усього ж втрати Росії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали близько 83880 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім убитих солдатів та офіцерів рашисти втратили протягом доби:

танків — 2885 (+6 за добу),

бойових броньованих машин — 5815 (+7),

артилерійських систем — 1867 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4368 (+2).

За багатьма позиціями дані ще уточнюються.

Оперативні дані Генштабу

У коментарях до повідомлення Генштабу українці словами схвалення, а також за допомогою емодзі та інших способів висловлюють схвалення військовим та захоплення досягнутими ними результатами.

Нагадаємо, президент Зеленський відкинув оманливі заклики Росії до світу, до яких вона вдається, не припиняючи обстрілів українських міст і сіл.

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