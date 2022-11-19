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Вивозили ухилянтів до росії та ЄС: правоохоронці знешкодили злочинне угруповання

14:01 19 листопада 2022
затримання

Служба безпеки України заблокувала черговий канал вивезення за кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомили у спецслужбі, у ході слідчо-оперативних дій у кількох областях України нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні «трафіки» за межі України.

Зловмисники пропонували потенційним призовникам за гроші виїхати до росії (Південного Кавказу) або країн Євросоюзу через територію росії.

«Ціна питання» становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта залежно від напрямку.

За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі Керченським мостом до росії.

Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу фсб росії.

Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний «прохід» ухилянтів через російський кордон.

Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери.

Ще один «маршрут», який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати «обхідні» шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

У західних регіонах України зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Співробітники СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі передачу зловмисникам грошей за прихований вивіз до Євросоюзу двох ухилянтів.

В ході понад 20 обшуків у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності, зокрема, мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

Наразі шести учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру 11 колаборантам, які були активними організаторами так званого «референдуму» на окупованій території Запорізької області.

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