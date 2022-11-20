«Окрім агресії не викликає нічого»: як виглядає розграбований окупантами музей у Херсоні (фото)

У Херсоні, який нещодавно звільнили від росіян, окупанти пограбували художній та краєзнавчий музеї, вивезли велику кількість цінних експонатів. Про це у коментарі телеканалу FREEДОМ повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він 19 листопада прибув до Херсона з Києва першим поїздом, відправленим після деокупації правобережжя Херсонщини.

«Мені важливо було переконатися, що залишили після себе російські окупанти в Херсоні. Те, що я встиг побачити, окрім злості, не викликає більше нічого», — сказав міністр.

Точний обсяг завданих збитків буде зрозумілий після того, як пройде звірка з реєстрами артефактів, які знаходилися в художньому та краєзнавчому музеях.

«Але попередньо ми розуміємо, що з художнього музею було вкрадено близько 80% робіт і чимала колекція з краєзнавчого музею», — уточнив Ткаченко.

Міністр зазначив, що з початком повномасштабної війни розкрадання українських музеїв окупантами відбувалося переважно на півдні Херсонської області та на півдні Донецької області.

«В усіх інших областях цього практично вдалося уникнути», — додав він.

Міністр зазначивв, що у Херсоні зазнала збитків і місцева бібліотека. Масштаби збитків оцінять після розмінування будівлі.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що окупанти розважалися у степах Херсонщини повішенням червонокнижних хом'яків.

Фото: vgoru.org

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