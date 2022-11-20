Сніг на дорозі: під Києвом перекинулася маршрутка, під Львовом — мікроавтобус з пасажирами (фото)

Після того, як через ракетни удари рашистів та пошкодження критичної інфраструктури в Україні стали обмежувати використання електрики, зокрема, й менше освітлювати вулиці, в країні побільшало ДТП. Наразі до цього додався ще один фактор — погодні умови.

За інформацією поліції Київщини, напередодні на автошляху між містом Боярка та селом Білогородка водій міжміського автобуса не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Маршрутка злетіла на узбіччя та перекинулась.

Фото поліції

У салоні перебував водій та 5 пасажирів, одного з яких шпиталізували.

А на Львівщині днями у ДТП були травмовані три пасажирки мікроавтобуса. Це сталося на автодорозі Львів — Краківець у місті Яворів.

Фото поліції

Там водійка автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 30-річна жителька Яворова, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічне узбіччя та з’їхала у кювет, де мікроавтобус перекинувся.

Фото поліції

Мешканки Новояворівська 55, 68 і 70 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі у КМДА попереджають, що в Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу. Понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами. Киян закликали не виїжджати на вулиці міста і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць.

Нагадаємо, що заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький дав поради пішоходам щодо того, як краще носити світловідбивні елементи. Так, точність реакції водіїв на людей, які носять такі елементи на кінцівках, суглобах та тулубі, становить 80%, зі світлоповертачами на ногах та тулубі — 64%, лише на тулубі — 53%, лише на ногах — 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%.

Фото ГУНП у Київській області

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