Приготуйте цей відвар з кропу — і про гіпертонію й згадувати не будете

Мало хто знає, але кріп, який можна вирощувати навіть взимку на підвіконні, містить в собі ефірну олію, флавоноїди, в його насінні до 20% жирної олії. Дякуючи багатому хімічному складу, 50 грамів кропу можна прирівняти до 150 грамів помідорів.

«Препарати кропу володіють протизапальними, судинорозширяючими, антисептичними, легким послаблювальними, відхаркувальними, протисудомними, заспокійливими, снодійними властивостями, а також покращують апетит, підвищують опірність організму до різноманітних захворювань, стимулюють діяльність молочних залоз, — пояснює фітотерапевт Андрій Пашов. — При захворюваннях кишківника кріп призупиняє процес бродіння, тому якщо ви вживаєте багато рослинної їжі, яка підсилює бродіння, необхідно вживати багато кропу, щоб компенсувати бродіння. Великі дози кропу знижують тиск, тому можуть викликати гіпотонію, запаморочення, потемніння в очах, тимчасового погіршення зору, слабкість.

В медицині препарати кропу застосовують при гіпертонії 1−2 стадії, стенокардії, коронарній недостатності, неврозах, спастичних станах органів черевної порожнини. Настій насіння та ефірну олію використовують внутрішньо як протигеморойний, седативний засіб та спазмалітичний, зовнішньо як ранозагоювальний засіб, а також при алергічному свербежеві шкіри".

Для лікування Андрій Пашов радить приготувати настій насіння кропу:.

«1 ст. л. подрібненого насіння на склянку окропу, настояти 20−30 хв, процідити. Приймати по 1/3 — ½ склянки 3 рази на день до їжі.

Або ж візьміть 1 ст. л. подрібненої трави кропу на 1 склянку окропу, настоювати 1 годину, процідити. Приймати по 1/3 — ½ склянки 4 рази на день (при гіпертонії). Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я, та перед початком лікування обов’язково проконсультуйтесь у свого лікаря".

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