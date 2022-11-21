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Спорт

Де і коли дивитися онлайн матчі ЧС-2022 21 листопада

8:41 21 листопада 2022
США Уельс

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу, у матчі-відкритті якого Катар у ранзі команди-господарки турніру програв Еквадору (0:2), відбудуться три поєдинки у квартетах А та В.

Збірна Нідерландів, що після «срібла» ЧС-2010 та «бронзи» ЧС-2014 не кваліфікувалася до фінального турніру минулого мундіалю, стартує з поєдинку проти Сенегалу, якому через травму не допоможе головна зірка — форвард «Баварії» Садіо Мане.

Віцечемпіони Європи команда Англії спробує взяти три очки у грі проти Ірану, а збірна Уельсу, яка не пустила Україну на чемпіонат світу, зіграє зі США.

ЧС-2022. 1-й тур

21 листопада (понеділок)

Група А

Сенегал — Нідерланди 18:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Група В

Англія — Іран 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

США — Уельс 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих трансляцій та календар поєдинків чемпіонату світу з футболу.

Фото fifa.com

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