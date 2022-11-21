Де і коли дивитися онлайн матчі ЧС-2022 21 листопада
У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу, у матчі-відкритті якого Катар у ранзі команди-господарки турніру програв Еквадору (0:2), відбудуться три поєдинки у квартетах А та В.
Збірна Нідерландів, що після «срібла» ЧС-2010 та «бронзи» ЧС-2014 не кваліфікувалася до фінального турніру минулого мундіалю, стартує з поєдинку проти Сенегалу, якому через травму не допоможе головна зірка — форвард «Баварії» Садіо Мане.
Віцечемпіони Європи команда Англії спробує взяти три очки у грі проти Ірану, а збірна Уельсу, яка не пустила Україну на чемпіонат світу, зіграє зі США.
ЧС-2022. 1-й тур
21 листопада (понеділок)
Група А
Сенегал — Нідерланди 18:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"
Група В
Англія — Іран 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
США — Уельс 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»
Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих трансляцій та календар поєдинків чемпіонату світу з футболу.
Фото fifa.com43
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