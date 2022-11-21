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«Війна путіна є прелюдією до глобальної тиранії», — міністр оборони США

11:15 21 листопада 2022
Очільник Пентагону Ллойд Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін у надзвичайно різких словах попередив про глобальні наслідки війни росії проти України. Вторгнення росії створило уявлення про «можливий світ тиранії і безладу», сказав міністр оборони США під час виступу на форумі з безпеки в Канаді

Остін заявив, що Сполучені Штати не будуть втягнуті у війну президента росії путіна, але попередив про ризики глобального нарощування ядерного потенціалу, якщо москва доб'ється свого в Україні.

«За цим спостерігають путінські колеги-самодержці. І вони цілком можуть дійти висновку, що придбання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання, — сказав Остін. — І це може запустити небезпечну спіраль ядерного розповсюдження».

За його словами, це небезпечно і має історичне значення. З москви неодноразово лунали заяви про можливе застосування ядерної зброї. У вересневій промові путін знову привернув увагу до застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що для збереження територіальної цілісності росії будуть використані «всі наявні засоби».

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що росія провалила всі свої цілі у війні проти України.

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