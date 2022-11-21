«Із палаючого вертольоту витягнув командира, а сам отримав смертельні опіки»: стало відомо про подвиг українського воїна
Війна забрала ще одного героя з Вінниччини. У шпиталі Дніпра помер майстер-сержант Віталій Голда. Фельдшеру-рятувальнику повітряно-десантної групи вертолітної ескадрильї було 48 років. Про це повідомили у Тульчинській міській територіальній громаді.
«Віталій закінчив Могилів-Подільське медичне училище та здобув освіту фельдшера.
Мав класну кваліфікацію «Авіаційний рятувальник 2 класу». Брав участь в місії ООН у Демократичній Республіці Конго в складі окремого вертолітного загону.
З 2015 року брав участь в АТО (ООС). З початку широкомасштабної агресії рф, ризикуючи власним життям, активно приймав участь у пошуково — рятувальних заходах, які проводились в зоні бойових дій. За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, влітку 2022 року боєць був нагороджений медаллю «За зразкову службуˮ».
Відомо, що під час виконання завдання вертоліт українських воїнів 11 листопада був підбитий з ПЗРК противника. Віталій Голда, ризикуючи власним життям, проявив мужність та героїзм, витягнувши командира екіпажу полковника з охопленого вогнем вертольота, при цьому отримав травми, внаслідок чого 16 листопада помер у лікарні. Церемонія прощання з Героєм відбулась 21 листопада у селі Лука-Мелешківська, де проживав захисник.
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