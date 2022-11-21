Розвиток подій у війні рф проти України подібний до повернення власних територій Азербайджаном у Карабаху. Міжнародні політичні експерти запевняють, що Азербайджану вдалося виграти Другу карабахську війну та встановити контроль над суверенними територіями за рахунок технологій. Подібно до Азербайджану, Україна ефективно використовує зараз дрони, які часто вирішують хід військових операцій.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Інтер» у єдиному телемарафоні новин.

Крім того, спроби деяких європейських політиків викривити історичну суть війни також мають московське коріння і є «підіграванням» путіну.

«Революція дронів», яка змінила стратегію сучасних воєн — так назвали війну за Карабах у 2020 році. Саме майстерне застосування безпілотників забезпечило Азербайджану перемогу над агресуючою Вірменією. Наразі перевага у складних військових операціях на боці України також завдяки БПЛА. Як пояснює директор Центру аналізу та стратегій, економіст Ігор Чаленко, приклад Азербайджану може стати надихаючим варіантом розвитку подій в Україні.

«Азербайджан звільнив території, оголошені ООН як суверенні землі Азербайджану. Зараз Україна робить те саме, з тим самим запалом», — розповів він в ефірі телеканалу Рада.

Експерт зазначив, що Україна має значний успіх в інформаційній війні, і це подразник для Кремля, оскільки спроба спотворити реальність, подібно до конфлікту в Азербайджані, у москві не спрацьовує.

Московське коріння пропаганди і сьогодні не залишає конфлікт у Карабаху. Руками французьких політиків, які мають зв'язки з вірменською діаспорою, що працює під наративи Москви, намагаються «зліпити» агресора з Азербайджану, писав 5 канал. Натомість вірменській армії, що реально агресує і йде пліч-о-пліч з росіянами, влаштовують «теплу ванну» з іміджем жертви.

Це вигідно французам, які закривають інтереси власних великих корпорацій і мають значну енергетичну та економічну залежність від Москви.

Незважаючи на це, Україна та Азербайджан упевнено протидіють ворогові.

«Успіхи є як у військовій, так і в інформаційній сфері, саме тому росія б'є по цивільних. І маємо приклади успішних військових кейсів в Азербайджані, — пояснює Чаленко. — Саме тому рф застосовує ті ж самі механізми в Україні. Зверніть увагу, що понад 80 азербайджанських міст і сіл зазнавали ударів російських ракет».

Те саме зараз відбувається і в Україні. За словами Чаленка, росія активно використовує не тільки власні війська, а й місцевих сепаратистів.

«Це така синергія регулярних військ та місцевих сепаратистів. Вірменські сепаратисти в Карабаху намагалися заморозити конфлікт та тримати у напрузі весь регіон. Те саме ми могли спостерігати не Донбасі у 2014 році», — каже Чаленко.

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