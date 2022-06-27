Буряковий салат з квасолею: корисно та доступно для кожної господині

Цей рецепт підійде як для ситного обіду, так і чудово стане доповненням до пісного столу, адже замість майонезу тут заправка з олії та приправ (хоча обмеження вживання жирів не завжди сприяє схудненню). За словами кулінарки Лариси Павлюк, приготування займе небагато часу, а смак порадує кожного.

Інгредієнти:

2 середні буряки,

1 цибулина,

0,5 скл. вареної темної квасолі,

3 квашені огірки,

2 — 3 зубчики часнику,

На смак — сіль, цукор, мелені чорний перець, коріандр, мускатний горіх, олія.

Приготування:

Буряк і цибулю почистити. Цибулю порізати на півкільця, на невеликій кількості олії підсмажити до прозорості. Буряк натерти на тертці з великими отворами, додати до цибулі, посолити, вкинути дрібку цукру, долити, якщо потрібно, трішки води, тушкувати до м’якості. Насамкінець вмішати чавлений часник, на смак заправити спеціями, уразі потреби — досолити.

Овочі охолодити. До тушкованого буряку вмішати квасолю, заправити невеликою кількістю олії. Огірки порізати на невеликі кубики й також додати в салат.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт освіжаючого огіркового салату з оливками від Джеймі Олівера.

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