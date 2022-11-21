Буде як новенький: як почистити матрац від плям кави, вина, чаю та навіть крові

Нашатирний спирт досвідчені господині використовують не тільки під час прання білизни, але й для чищення матраців.



Нашатир допоможе вивести з матраца старі жовті плями незрозумілого походження, пише stirochka.



Для цього в 100 мл води потрібно розчинити 1 мл нашатирю та обробити пляму. Через кілька хвилин промокнути пляму серветкою. Повторювати процедуру, доки пляма не зникне. Також цей метод підходить для видалення засохлих плям від кави.



Для застарілих жовтих плям також підходить суміш розведених у воді крохмалю, перекису водню та солі у рівних дозах.



Якщо на матрац пролили каву, чай чи червоне вино, потрібно одразу посипати пляму сіллю. Сіль вбере в себе вологу та барвник. Далі зібрати сіль серветкою або пилососом. Процедуру повторювати, доки сіль не залишатиметься білою. Після цього протерти колишню пляму вологою губкою.



Застарілі плями від вина можна вивести гарячим не жирним молоком. Нанести його на пляму на 15 хвилин, потім змити вологою губкою.



Плями від жиру на матраці допоможе вивести сіль. Якщо пляма свіжа, просто насипати сіль, якщо застаріла — спочатку трохи зволожити.



Також підійде й медичний спирт. Налити його на ватяний диск й потерти пляму до зникнення.

Якщо на матраці утворилася пляма від крові, на допомогу прийде 3% розчин перекису. Нанести його на пляму та залишити на 10 хвилин. Якщо утворюється брудна піна, промокнути її паперовою серветкою або рушником.

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