«Скоріше деякі стандарти НАТО вже не відповідають вимогам України», — колишній постпред в ООН, експосол у США та рф

Сьогодні ніхто не скаже, що ЗСУ не повністю відповідають стандартам НАТО. Вважаю, що скоріше деякі НАТівські стандарти вже не відповідають вимогам України. Думаю, це питання (військова частина. Ред.) — закрите. Таку думку висловив колишній постпред в ООН, експосол у США та рф Володимир Єльченко.

«Я постійно кажу, хоч можливо це й некоректно, проте єдиний позитивний момент цієї війни полягає в тому, що війна та перемога дуже швидко наближає нас до членства в НАТО», — зауважує Володимир Єльченко.

Щодо політичної доцільності, для цього потрібне політичне рішення, ми бачимо як серйозно помінялась позиція з цього питання у тієї ж Франції, Німеччини, які, м'яко кажучи, не були прибічниками вступу України в НАТО. Варто згадати, той же саміт в Бухаресті 2008 року, коли вони фактично заблокували дане питання.

«Є ще ціла низка реформ, які нам необхідно провести: боротьба з корупцією, реформа СБУ, судової системи тощо. Зараз ми менше говоримо про їх необхідність, зі зрозумілих причин, але, думаю, все робитиметься. Вважаю, паралельно ці два терки приведуть нас в НАТО: спочатку перемога, потім різке прискорення політичних і правових реформ всередині держави для того, щоб ми стали повністю сумісними з принципами цієї організації. До речі, як і з Євросоюзом», — резюмує Володимир Єльченко.

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