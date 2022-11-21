«Жили мирно, виховували діток. А тут прийшов рускій мір»: що розповідають жителі деокупованої Херсонщини

Село Осокорівка на сході Херсонської області, яку героїчно звільняли ЗСУ, зруйновано майже повністю. Під час окупації російськими військами тут жили буряти, місцеві жителі розповідають, як це було.

На відео, яке опублікував проєкт «Український свідок», село Осокорівка, схід Херсонської області. Як розповідають місцеві, тут під час окупації російськими військами жили буряти. Він їхнього перебування тут жителі села, мабуть, не оговтаються вже ніколи.

Хати та подвір’я понівечено. Місцеві живуть в хатах, де, замість скла, у віконних рамах — плівка. Одна жінка, доки журналісти «Українського свідка» не відкрили їй двері зсередини, навіть заходила до будинку через вікно. Стріха в неї в дірках, бо сюди прилетів снаряд. Всюди по хаті уламки скла. Жінка каже, що буде тут зимувати.

Є серед місцевих і ветеран АТО. На фронті він отримав контузію та з 2016 року на пенсії: одразу після 24 лютого поїхав з села, а тепер повернувся. «Я інвалід III групи, батьки пенсіонери та ледве ходять. Хто мені все це буде відновлювати?» — обурюється чоловік.

Молода жінка з дитиною на руках розповідає, що прильоти були прямо перед хатою. «Ми жили мирно та спокійно, виховували діток. А тут прийшов «рускій мір», — каже вона.

Росіяни зруйнували 80% інфраструктури Осокорівки. До 24 лютого тут жило близько 2 тисяч людей, з яких тепер в селі лишилася тільки десята частина.

Раніше повідомляли, як виглядає розграбований окупантами музей в Херсоні.

На фото в заголовку та тексті руїни в селі Осокорівка.

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