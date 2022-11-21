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Швидкий пісний пиріг без яєць: дуже смачний та бюджетний десерт

22:34 21 листопада 2022
пиріг

Кулінарка Тетяна Петришина пропонує на вихідні спекти пісний пиріг без яєць, масла та збивання. Пиріг мега-шоколадно-апельсиново-горіховий, аромат та смак дивовижні, випічка буде пухкою та розсипчастою. Тому варто пекти подвійну порцію.

Інгредієнти (на форму 20/21 см):

  • Вода кімнатної температури — 250 г, (чи сік, кава, чай, молоко)
  • Борошно — 220 г
  • Олія — 7 ст. л
  • Какао — 4 ст. л
  • Цукор — 150 г
  • Ванільний цукор — 20 г
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Розпушувач -10 г
  • Цедра з 1 апельсина (сік додати в тісто)
  • Горіхи смажені — 100 г
  • Коньяк -1 ст. л (можна без)

Приготування:

Просіяти борошно, какао та розпушувач. Додати сіль, цукор, цедру та ванільний цукор.

Додати воду + сік з апельсина 250 мл, коньяк та олію, все перемішати до однорідності, додати нарізані горіхи. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40−45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

Ще гарячий пиріг щедро змазати абрикосовим варенням, можна вишневим. Покрити зверху вже охолоджений пиріг шоколадною глазур'ю.

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом ароматних булочок з родзинками. А блогерка на YouTube-каналі «Закарпатська пані» розповіла, як приготувати смачний яблучний пудинг.

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