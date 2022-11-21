Швидкий пісний пиріг без яєць: дуже смачний та бюджетний десерт

Кулінарка Тетяна Петришина пропонує на вихідні спекти пісний пиріг без яєць, масла та збивання. Пиріг мега-шоколадно-апельсиново-горіховий, аромат та смак дивовижні, випічка буде пухкою та розсипчастою. Тому варто пекти подвійну порцію.

Інгредієнти (на форму 20/21 см):

Вода кімнатної температури — 250 г, (чи сік, кава, чай, молоко)

Борошно — 220 г

Олія — 7 ст. л

Какао — 4 ст. л

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 20 г

Сіль — 0,5 ч. л.

Розпушувач -10 г

Цедра з 1 апельсина (сік додати в тісто)

Горіхи смажені — 100 г

Коньяк -1 ст. л (можна без)

Приготування:

Просіяти борошно, какао та розпушувач. Додати сіль, цукор, цедру та ванільний цукор.

Додати воду + сік з апельсина 250 мл, коньяк та олію, все перемішати до однорідності, додати нарізані горіхи. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40−45 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.

Ще гарячий пиріг щедро змазати абрикосовим варенням, можна вишневим. Покрити зверху вже охолоджений пиріг шоколадною глазур'ю.