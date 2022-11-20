Відмінно підійдуть для сніданків та перекусів: Ліза Глинська поділилася рецептом ароматних булочок з родзинками

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше поділилася старовинним рецептом львівського сирника, запропонувала фоловерам приготувати булочки з родзинками чи шоколадом.

«Готуємо дріжджове тісто легко і просто. Булочки чудово зберігаються і підійдуть для сніданків, перекусів», — пише кулінарка в Instagram.

Інгредієнти: 100 мл молока (½ склянки);

15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих;

40 г цукру (2 ст. л.);

100 г яйця (2 шт);

3 г солі;

250 г борошна (1 склянка);

50 г вершкового масла (кімнатної температури);

100 г шоколаду або родзинок (або горіхів); Приготування: Змішуємо трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 хвилин.

Додаємо одне яйце, борошно, сіль. Перемішуємо.

Додаємо вершкове масло кімнатної температури, вимішуємо.

Перекладаємо тісто на стіл, продовжуємо його вимішувати. Воно має стати гладким, еластичним, однорідним. Це займає приблизно 7−10 хвилин.

Залишаємо тісто у мисці. Накриваємо рушником і залишаємо на 1.5 години.

Тісто підійшло. Виймаємо його з миски та додаємо шоколад. Перемішуємо. Розділяємо тісто на 9 шматочків приблизно по 65 грамів.

Формуємо булочки, викладаємо їх на деко з пергаментом на відстані одна від одної, бо вони зростатимуть. Накриваємо рушничком і лишаєио на 1 годину, щоб тісто підійшло.

Другим яйцем або жовтком з молоком (1:1) змащуємо булочки.

Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку з обдувом на 18−20 хвилин.

Булочки готові!

Раніше Ліза Глінська розповідала про десерт тірамісу. Він готується з італійським печивом савоярді. Кулінарка дала рецепт приготування цього печива.

Фото зі сторінки Лізи Глинської

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