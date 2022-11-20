Відмінно підійдуть для сніданків та перекусів: Ліза Глинська поділилася рецептом ароматних булочок з родзинками
Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше поділилася старовинним рецептом львівського сирника, запропонувала фоловерам приготувати булочки з родзинками чи шоколадом.
«Готуємо дріжджове тісто легко і просто. Булочки чудово зберігаються і підійдуть для сніданків, перекусів», — пише кулінарка в Instagram.
Інгредієнти:
- 100 мл молока (½ склянки);
- 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих;
- 40 г цукру (2 ст. л.);
- 100 г яйця (2 шт);
- 3 г солі;
- 250 г борошна (1 склянка);
- 50 г вершкового масла (кімнатної температури);
- 100 г шоколаду або родзинок (або горіхів);
Приготування:
- Змішуємо трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 хвилин.
- Додаємо одне яйце, борошно, сіль. Перемішуємо.
- Додаємо вершкове масло кімнатної температури, вимішуємо.
- Перекладаємо тісто на стіл, продовжуємо його вимішувати. Воно має стати гладким, еластичним, однорідним. Це займає приблизно 7−10 хвилин.
- Залишаємо тісто у мисці. Накриваємо рушником і залишаємо на 1.5 години.
- Тісто підійшло. Виймаємо його з миски та додаємо шоколад. Перемішуємо. Розділяємо тісто на 9 шматочків приблизно по 65 грамів.
- Формуємо булочки, викладаємо їх на деко з пергаментом на відстані одна від одної, бо вони зростатимуть. Накриваємо рушничком і лишаєио на 1 годину, щоб тісто підійшло.
- Другим яйцем або жовтком з молоком (1:1) змащуємо булочки.
- Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку з обдувом на 18−20 хвилин.
- Булочки готові!
Раніше Ліза Глінська розповідала про десерт тірамісу. Він готується з італійським печивом савоярді. Кулінарка дала рецепт приготування цього печива.
Фото зі сторінки Лізи Глинської136
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