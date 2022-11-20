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Відмінно підійдуть для сніданків та перекусів: Ліза Глинська поділилася рецептом ароматних булочок з родзинками

11:43 20 листопада 2022
Булочки з родзинками

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше поділилася старовинним рецептом львівського сирника, запропонувала фоловерам приготувати булочки з родзинками чи шоколадом.

«Готуємо дріжджове тісто легко і просто. Булочки чудово зберігаються і підійдуть для сніданків, перекусів», — пише кулінарка в Instagram.

Інгредієнти:

  • 100 мл молока (½ склянки);
  • 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих;
  • 40 г цукру (2 ст. л.);
  • 100 г яйця (2 шт);
  • 3 г солі;
  • 250 г борошна (1 склянка);
  • 50 г вершкового масла (кімнатної температури);
  • 100 г шоколаду або родзинок (або горіхів);

Приготування:

  • Змішуємо трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 хвилин.
  • Додаємо одне яйце, борошно, сіль. Перемішуємо.
  • Додаємо вершкове масло кімнатної температури, вимішуємо.
  • Перекладаємо тісто на стіл, продовжуємо його вимішувати. Воно має стати гладким, еластичним, однорідним. Це займає приблизно 7−10 хвилин.
  • Залишаємо тісто у мисці. Накриваємо рушником і залишаємо на 1.5 години.
  • Тісто підійшло. Виймаємо його з миски та додаємо шоколад. Перемішуємо. Розділяємо тісто на 9 шматочків приблизно по 65 грамів.
  • Формуємо булочки, викладаємо їх на деко з пергаментом на відстані одна від одної, бо вони зростатимуть. Накриваємо рушничком і лишаєио на 1 годину, щоб тісто підійшло.
  • Другим яйцем або жовтком з молоком (1:1) змащуємо булочки.
  • Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку з обдувом на 18−20 хвилин.
  • Булочки готові!

Раніше Ліза Глінська розповідала про десерт тірамісу. Він готується з італійським печивом савоярді. Кулінарка дала рецепт приготування цього печива.

Фото зі сторінки Лізи Глинської

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