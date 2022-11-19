Найніжніший яблучний пудинг по-закарпатськи: дуже смачний, сам тане у роті (відео)

Пудинг — десерт з борошна, яєць, молока та цукру, що готується на водяній бані. Це страва класичної англійської кухні. Найвідомішим є різдвяний або плам-пудинг.

Блогерка на YouTube-каналі «Закарпатська пані» розповіла, як приготувати такий десерт.



Продукти:

Яйця 8 шт.

Цукор 16 ст. ложок (без гірки)

Борошно 16 ст. ложок (без гірки)

Вода 50 мл

Розпушувач 6 гр



Крем:

Крохмаль 4 ст. ложки

Яєчні жовтки 3шт.

Цукор 400 г, Молоко 500 мл

Ванільний цукор 10 гр

Вершкове масло 350 гр

Карамелізовані яблука

Яблука 12−15 шт.

Цукор 100 гр

Сік лимона 2 ст. ложки

Вершкове масло 50 гр

Кориця (за смаком)

Прикрасити кокосовою стружкою

Процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які заправки можна використовувати для вінегрету, щоб страва набула незвичайного смаку.

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