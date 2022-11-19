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Книга рецептів

Найніжніший яблучний пудинг по-закарпатськи: дуже смачний, сам тане у роті (відео)

15:26 19 листопада 2022
пудинг

Пудинг — десерт з борошна, яєць, молока та цукру, що готується на водяній бані. Це страва класичної англійської кухні. Найвідомішим є різдвяний або плам-пудинг.

Блогерка на YouTube-каналі «Закарпатська пані» розповіла, як приготувати такий десерт.

Продукти:
Яйця 8 шт.
Цукор 16 ст. ложок (без гірки)
Борошно 16 ст. ложок (без гірки)
Вода 50 мл
Розпушувач 6 гр

Крем:
Крохмаль 4 ст. ложки
Яєчні жовтки 3шт.
Цукор 400 г, Молоко 500 мл
Ванільний цукор 10 гр
Вершкове масло 350 гр

Карамелізовані яблука
Яблука 12−15 шт.
Цукор 100 гр
Сік лимона 2 ст. ложки
Вершкове масло 50 гр
Кориця (за смаком)
Прикрасити кокосовою стружкою

Процес приготування показано на відео.


Раніше «ФАКТИ» розповідали, які заправки можна використовувати для вінегрету, щоб страва набула незвичайного смаку.

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