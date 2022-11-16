Оля Полякова в чуттєвому образі Роксолани вразила запальним танго на грузинських «Танцях з зірками»

Українська співачка Оля Полякова, яка бере участь в грузинських «Танцях із зірками», перевтілилася в Роксолану та вразила чуттєвим номером під пісню Джамали «1944».

Третій ефір грузинських «Танців з зірками» був присвячений темі кіно. На паркеті Оля Полякова разом зі своїм партнером Максом Єжовим відтворила кадри культового серіалу «Величне століття. Роксолана», з'явившись в образах Роксолани та турецького султана Сулеймана. Українська пара виконала на паркеті мікс танго-пасодобль.

У відеозверненні переможниця «Євробачення» Джамала, пісня якої звучить на весь світ, подякувала Олі за вибір треку та потужну презентацію країни на міжнародній арені.

За чуттєвий та запальний танець співачка отримала одну з найвищих оцінок від суддів і продовжить свою участь у міжнародному проекті наступного тижня

За виступ пара отримала 20 балів, що є одним з найвищих результатів за ефір.

Нагадаємо, кожен вихід співачки на паркет присвячений Україні. У візитівці Полякова розповіла про визволення Херсона та нагадала про важливий проект «Протези для Незламних» і закликала грузинів долучитися до збору на біопротезування постраждалих українських військових та цивільних під час війни.

Раніше Джамала брала участь у польських «Танцях з зірками» та збирала гроші для України.

Фото — Інстаграм Олі Полякової.

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