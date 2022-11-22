Як дітям учасників бойових дій та ветеранів отримати місце на «бюджеті»

Студенти з числа дітей ветеранів війни та учасників бойових дій, самих учасників бойових дій та осіб, які проживають або проживали на окупованих територіях можуть навчатися на бюджеті. Як саме відбувається цей процес — на своїй сторінці у Фейсбуці поінформувала перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

«Для переведення особи визначених категорій звертаються письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються та мають додати до неї такі документи.

Для студентів з числа дітей ветеранів війни:

до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка;

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

свідоцтво про народження дитини.

Для дітей учасників бойових дій (віком до 23 років), осіб учасників бойових дій, осіб, визнаних учасниками бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни:

посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

електронне посвідчення ветерана;

довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (батька або матері), за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання;

для дітей — свідоцтво про народження дитини".

Для осіб, які проживають на тимчасово окупованій російською федерацією території України, слід надати

витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує відомості про місце проживання особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р.;

витяг з реєстру територіальної громади, який містить інформацію про зареєстроване місце проживання, про зняття із зареєстрованого місця проживання на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу.

«У разі, коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із зареєстрованого місця проживання до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території визначених територіальних громад».

Переведення здійснюється за рахунок вакантних місць державного замовлення, невикористаних місць державного замовлення, збільшення обсягу державного замовлення.

«Даний порядок стосується студентів, які вступили до закладів до 2021 року включно. На тій спеціальності чи формі навчання, на якій навчається студент-пільговик, повинне бути державне замовлення. Порядком можуть скористатися студенти, які при зарахуванні не користувалися відповідними пільгами. Переведення стосується студентів, які здобувають освіту за освітнім рівнем бакалавра або магістра вперше. Порядок не передбачає автоматичне переведення — він визначає механізм».

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