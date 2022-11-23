Точно не призвуть: адвокат назвав категорію громадян, які не підлягають обов'язковій мобілізації

Незважаючи на те, що Рада продовжила до 19 лютого 2023 р. військовий стан та загальну мобілізацію, залишилася одна категорія військовозобов'язаних, представники якої не можуть бути мобілізованими навіть під час воєнного стану.

Про це розповів адвокат Богдан Пересада.

За його словами, згідно з абзацом одинадцятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», обов'язковому призову не підлягають військовозобов'язані, які:

мають чоловіка (дружину) з осіб з інвалідністю;

утримують одного з батьків або батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

Такі українці можуть бути мобілізовані за їхньою згодою, але лише за місцем проживання.

Щоб підтвердити це право, військовозобов'язаному потрібно написати у військкомат листа — заяву про те, що він не підлягає мобілізації та вказати відповідні обставини. До заяви необхідно надати:

документи про інвалідність родича (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157−1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення щодо інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги за інвалідністю тощо);

документи, що підтверджують родинні зв'язки. При зміні прізвищ або імен знадобляться документи і про це, також потрібно, щоб усі прізвища та імена збігалися, і все було зрозуміло;

копії паспортів (військовозобов'язаних та родичів з інвалідністю (1−2 сторінки).

Конкретні вимоги до документів (копій чи оригіналів) ніде не зазначені.

За потреби можна попередньо відправити у військкомат нотаріально засвідчені копії документів цінним листом з описом вкладення, а потім прийти у військкомат особисто з оригіналами зазначених документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що і Кремль готує другу хвилю мобілізації у грудні чи січні.

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