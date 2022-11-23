“У Бєлгородській області росіяни можуть готувати провокації під чужим прапором”: попередження Американського інституту вивчення війни

Американський Інститут вивчення війни припускає, що російська влада готує можливу провокацію в Бєлгородській області в інформаційному плані. Її метою буде посилення підтримки у російському суспільстві війни з Україною.

«Схоже, що кремль створює інформаційні умови для атаки під чужим прапором, імовірно, у спробі відновити суспільну підтримку війни проти України, — оцінюють аналітики. - Операції під чужим прапором визначаються як таємні операції, призначені для створення враження, що вони є справою рук іншої сторони».

У своєму останньому аналізі ISW зазначає, що «кремлівські пропагандисти почали припускати, що українські війська мають намір напасти на Бєлгородську область», сусідню з Україною. У росії також лунали заяви, що армія повинна відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області України, щоб мінімізувати ризик наступу українських військ на Бєлгородську область. До таких «превентивних» заходів — повторної окупації районів Харківської області, що нібито унеможливить наступ українських військ з боку Куп'янська та Вовчанська, закликають впливові в інформаційному просторі російські «військові блогери».

Крім того, глава Бєлгородської області В'ячеслав Гладков опублікував фотографії будівництва загороджень на російсько-українському кордоні в Бєлгородській області. Бізнесмен Євген Пригожин, який фінансує загони найманців, відомі як «група Вагнера», тоді пояснив, що формування будує ці укріплення, але більше не називає їх «лінією Вагнера», оскільки «багатьом в росії не подобається діяльність приватної військової компанії».

«Заяви росії про неминучий наступ України на Бєлгородську область є абсурдними. Їхня єдина мета — залякати громадськість, щоб вона підтримала війну. Україна не має стратегічного інтересу в нападі на росію і не здатна на крок такого масштабу, — наголошують аналітики. — Вони зазначають, що «підтримка безглуздого російського вторгнення знижується серед населення в прикордонних регіонах і на решті території країни в результаті мобілізації та військових помилок».

На думку ISW, спекуляції про нібито українське вторгнення також можуть бути спробою кремля догодити «прихильникам жорсткої лінії», які підтримують війну. Водночас вони не очікують, що російська влада зможе піти назустріч і знову вторгнутися в Харківську область.

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