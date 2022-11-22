У Дебальцеве завезли свіжих кадировців та «вагнерівців», у Єнакієве окупанти ховаються за спинами студентів, — Генштаб

Росіяни продовжує збройну агресію проти України. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. Про це повідомили у Генеральному штабі.

«З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог, переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що у місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ.

«Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти. В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії „вагнер“. Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости», — повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Як писали «ФАКТИ», окупанти обладнали катівню на базі відпочинку під Генічним і знущаються там з українських патріотів.

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