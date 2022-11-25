Частині українців «урізають» стаж для нарахування пенсії: кому доведеться працювати довше

В Україні нещодавно уточнили порядок нарахування стажу для призначення пенсій. Зміни торкнулися широкого кола осіб — селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну.

Є там і положення щодо періоду навчання у вищих навчальних закладах. Нагадаємо, що у страховий стаж зараховують час навчання на денній формі, якщо людина здобула освіту до 2004 року. При цьому період навчання на денній формі здобуття освіти на підготовчих відділеннях до страхового стажу не зараховується, як і роки навчання у вишах після 1 січня 2004 року.

Для того, щоб час навчання у вишах після цієї дати зараховувалося до страхового стажу, його можна «докупити». Це можна зробити, уклавши з податковою договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Один місяць коштуватиме 2860 гривень — розмір мінімального страхового внеску (ЕСВ) у дворазовому розмірі.

Нагадаємо, що трудовий та страховий стаж — не одне й те саме. У другому випадку йдеться про періоди роботи, коли сплачувався ЄСВ.

Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, які у системі персоніфікованого обліку, а раніше — за записами у трудових книжках.

Фото Pixabay

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