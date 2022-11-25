Деякі господині кладуть у холодильник губку для миття посуду: дізнайтеся, у чому секрет (відео)

Влітку або при перебоях з подачею електроенергії деякі продукти дуже швидко псуються в холодильнику. Але виявляється, частково цю проблему можна вирішити за допомогою поролонової губки.

Про це пише «Так просто».

Саме вона допоможе впоратися із зайвою вологою, яка накопичується в холодильнику через різку зміну температури повітря.

При цьому за губками в холодильнику слід стежити і своєчасно замінювати вологі сухими.

Також губки незамінні при організації зберігання у холодильнику овочів та фруктів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як легко відмити холодильник за допомогою лише 2 копійчаних засобів.

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